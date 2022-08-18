Украина подписала с Турцией меморандум о послевоенном восстановлении

Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, предусматривающий участие Турции в послевоенном восстановлении Украины, подписан во Львове в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пе

Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, предусматривающий участие Турции в послевоенном восстановлении Украины, подписан во Львове в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства, документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.

"Турция – наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры. Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности, Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", – сказал Кубраков.

Предполагается, что турецкие государственные и бизнес-структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

В качестве первого проекта рассматривается восстановление моста в с.Романовка Киевской области, соединяющего города Буча и Ирпень со столицей.

В ближайшее время будет создана совместная украинско-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты, говорится в сообщении.