О нас

Украина подписала с Турцией меморандум о послевоенном восстановлении

Украина подписала с Турцией меморандум о послевоенном восстановлении Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, предусматривающий участие Турции в послевоенном восстановлении Украины, подписан во Львове в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пе
В регионе
18 августа 2022 г. 20:00
Украина подписала с Турцией меморандум о послевоенном восстановлении

Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, предусматривающий участие Турции в послевоенном восстановлении Украины, подписан во Львове в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства, документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.

"Турция – наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры. Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности, Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", – сказал Кубраков.

Предполагается, что турецкие государственные и бизнес-структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

В качестве первого проекта рассматривается восстановление моста в с.Романовка Киевской области, соединяющего города Буча и Ирпень со столицей.

В ближайшее время будет создана совместная украинско-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты, говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna-Türkiyə bərpa məsələləri üzrə birgə işçi qrupu yaradacaq

Другие новости из категории

Во Львове завершилась встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша
Во Львове завершилась встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша
18 августа 2022 г. 20:48
Зеленский раскрыл детали встречи с Эрдоганом
ФотоЗеленский раскрыл детали встречи с Эрдоганом
18 августа 2022 г. 19:01
Зеленский встретился с генсеком ООН во Львове
Зеленский встретился с генсеком ООН во Львове
18 августа 2022 г. 17:42
МИД России: Ждем ответа от Армении
МИД России: Ждем ответа от Армении
18 августа 2022 г. 17:36
Министры обороны Турции и Украины провели переговоры
Министры обороны Турции и Украины провели переговоры
18 августа 2022 г. 17:02
Во Львове проходит встреча Гуттериша, Зеленского и Эрдогана
Во Львове проходит встреча Гуттериша, Зеленского и Эрдогана
18 августа 2022 г. 16:54
Суд в Молдовы продлил домашний арест Додону до 21 сентября
Суд в Молдовы продлил домашний арест Додону до 21 сентября
18 августа 2022 г. 16:41
Армения откроет три КПП на границе с Азербайджаном
Армения откроет три КПП на границе с Азербайджаном
18 августа 2022 г. 16:18
Путин встретится с президентом Казахстана в Сочи 19 августа
Путин встретится с президентом Казахстана в Сочи 19 августа
18 августа 2022 г. 13:10
Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС России составили 200 военнослужащих
Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС России составили 200 военнослужащих
18 августа 2022 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi