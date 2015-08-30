​Украина остановила импорт российских конфет

Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Импорт кондитерских изделий "Конти-Рус" временно приостановлен.
Как передает Report, Министерство экономического развития и торговли инициировало проверку, что якобы и стало причиной на прекращения поставок шоколада, печенья и зефира.
"Всеукраинский государственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей установил, что кондитерские изделия ЗАО "Конти-Рус" импортируются из России с нарушением требований статей 20 и 40 закона Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов", - сообщает СБУ.
Украинский рынок наравне с российским является для "Конти-Рус" основным. Компания производит бренды Konti, Bonjour, AMOUR.
Как сообщают представители компании, руководство пока не подсчитало будущие убытки от временного закрытия рынка сбыта. Сколько времени будут длиться санкции, кондитерам не сообщили.
News DepartmentАвтор новости
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