​Украина остановила импорт российских конфет

Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Импорт кондитерских изделий "Конти-Рус" временно приостановлен.

Как передает Report, Министерство экономического развития и торговли инициировало проверку, что якобы и стало причиной на прекращения поставок шоколада, печенья и зефира.

"Всеукраинский государственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей установил, что кондитерские изделия ЗАО "Конти-Рус" импортируются из России с нарушением требований статей 20 и 40 закона Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов", - сообщает СБУ.

Украинский рынок наравне с российским является для "Конти-Рус" основным. Компания производит бренды Konti, Bonjour, AMOUR.

Как сообщают представители компании, руководство пока не подсчитало будущие убытки от временного закрытия рынка сбыта. Сколько времени будут длиться санкции, кондитерам не сообщили.