Украина может потерять доступ к большей части месторождений полезных ископаемых

Украина может потерять две трети своих месторождений, если они перейдут под контроль России.

Украина может потерять две трети своих месторождений, если они перейдут под контроль России.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post.

Украина может потерять доступ к двум третям своих месторождений, если те будут подконтрольны России. При этом на территории страны находятся 117 металлов и минералов, которые необходимы для производства самолетов, смартфонов и многого другого.

В газете указали, что стоимость всех полезных ископаемых, которые находятся в недрах Украины, оценивается минимум в 12,4 трлн долларов.

Эксперты сошлись во мнении, что в случае перехода большинства месторождений под контроль российской стороны, Украина не сможет создать сильную сырьевую и индустриальную экономику.