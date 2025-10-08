Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Украина и РФ сообщили о погибших и пострадавших в результате взаимных атак

    В регионе
    • 08 октября, 2025
    • 11:58
    Украина и Россия сообщили о новых взаимных ударах. Обе стороны сообщают о погибших и пострадавших.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в Херсонской области в результате российских ударов погибли два человека, один получил ранения.

    Ночью российские войска также атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. По данным властей Чернигова, в результате обстрела был поврежден энергетический объект, из-за чего большая часть региона осталась без электроэнергии.

    В Днепропетровской области пострадали пять человек. Всего в регионе было сбито 29 беспилотников.

    Между тем, Минобороны России сообщило о сбитии 53 украинских БПЛА за ночь. Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Ставрополя, Волгограда и Тамбова.

    По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате украинских ударов погибли три человека, один пострадал.

    Кроме того, здание физкультурно-оздоровительного комплекса получило повреждения, и по сообщению губернатора, под завалами могут находиться люди.

    Россия Украина БПЛА энергообъекты
    Ukrayna və Rusiyanın qarşılıqlı hücumları nəticəsində ölən və xəsarət alanlar var
    Ukraine, Russia see deaths, injuries as result of mutual attacks

