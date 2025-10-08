Украина и РФ сообщили о погибших и пострадавших в результате взаимных атак

Украина и Россия сообщили о новых взаимных ударах. Обе стороны сообщают о погибших и пострадавших.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в Херсонской области в результате российских ударов погибли два человека, один получил ранения.

Ночью российские войска также атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. По данным властей Чернигова, в результате обстрела был поврежден энергетический объект, из-за чего большая часть региона осталась без электроэнергии.

В Днепропетровской области пострадали пять человек. Всего в регионе было сбито 29 беспилотников.

Между тем, Минобороны России сообщило о сбитии 53 украинских БПЛА за ночь. Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Ставрополя, Волгограда и Тамбова.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате украинских ударов погибли три человека, один пострадал.

Кроме того, здание физкультурно-оздоровительного комплекса получило повреждения, и по сообщению губернатора, под завалами могут находиться люди.