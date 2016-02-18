Украина и Китай создают комиссию по новому "Шелковому пути"

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Украина и Китай создают межправительственную комиссию по вопросу функционирования нового "Шелкового пути". Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко на заседании Совета экспортеров и инвесторов при МИД Украины.

По его словам, в настоящее время готовится пакет инфраструктурных проектов, которые позволят увеличить возможность гостранзита.

"Мы подпишем дорожную карту с Китаем, наполним ее конкретными проектами. И мы бы помогли встретиться с конкретным китайским бизнесом", - заявил Зубко.

Раньше сообщалось, что в бизнес-режиме транспортный путь в Азию в обход России заработает с марта.

15 января в морском порту Ильичевска правительство Украины презентовало альтернативный путь экспорта товаров из Украины в страны Азии в обход России - новый "Шелковый путь". Товары в контейнерах перемещаются по железной дороге и паромами через Украину, Грузию, Азербайджан, Казахстан в Китай.