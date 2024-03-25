Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева

Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут закупать вооружение для ВСУ.

Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут закупать вооружение для ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Минобороны страны.

"Агентство оборонных закупок Минобороны Украины и Организация закупок и логистики Минобороны Дании подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в оборонных закупках", - сказано в сообщении.

Замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков выразил надежду, что соглашение позволит усилить сотрудничество в поставках ВСУ современного вооружения и военной техники.