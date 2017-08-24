Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Украина, Грузия и Молдова договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства", который пройдет в Брюсселе (Бельгия) 24 ноября. Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в своем микроблоге Twitter.

"Встретились с моими коллегами из Молдовы и Грузии. Договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства". Движение к нашему европейскому общему будущему!", - написал он.

Других деталей встречи министр не сообщил.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев будет предлагать Европейскому Cоюзу перейти на дифференцированный подход в рамках проекта "Восточное партнерство".

Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.