Уиткофф положительно оценил встречу с Дмитриевым

    В Давосе состоялась встреча спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, встреча продолжалась больше двух часов.

    Уиткофф заявил, что переговоры с Дмитриевым по инвестиционно-экономическому сотрудничеству прошли хорошо.

    "Они были очень позитивными", - сказал он.

    В начале декабря президент РФ Владимир Путин принял американскую делегацию в Кремле. Стороны обсудили суть мирной инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта, предложенной США, однако найти компромиссный вариант им не удалось.

