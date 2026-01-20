Уиткофф положительно оценил встречу с Дмитриевым
В Давосе состоялась встреча спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, встреча продолжалась больше двух часов.
Уиткофф заявил, что переговоры с Дмитриевым по инвестиционно-экономическому сотрудничеству прошли хорошо.
"Они были очень позитивными", - сказал он.
В начале декабря президент РФ Владимир Путин принял американскую делегацию в Кремле. Стороны обсудили суть мирной инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта, предложенной США, однако найти компромиссный вариант им не удалось.
