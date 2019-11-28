Военно-морские учения с участием РФ, Ирана и КНР намечены на декабрь

Совместные военно-морские учения РФ, Ирана и КНР в северной части Индийского океана намечены на декабрь.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади.
"Совместные военные учения Ирана, России и Китая, которые, надеюсь, пройдут в следующем месяце, пошлют миру сигнал о том, что эти три страны достигли значимого стратегического уровня отношений", - заявил Х.Ханзади.
По его словам, предстоящие учения "посылают миру сигнал о том, что любые вопросы безопасности на море должны учитывать интересы всех вовлеченных стран".
Он также заявил о неприемлемости ситуации, когда "одна страна прибегает к силе и тактике запугивания, ограничивая транспортировку нефти другой страной в международных водах".
Ранее командующий ВМС Ирана сообщил, что трехсторонние учения пройдут, в том числе, в Ормузском проливе и Персидском заливе.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости