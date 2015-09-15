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    В Армении пройдут учения ОДКБ "Нерушимое братство-2015"

    На базе Минобороны РФ создается Центр кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ На базе министерства обороны России создается Центр кризисного реагирования (ЦКР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

    В период с 30 сентября по 4 октября в Армении пройдут учения миротворческих сил "Нерушимое братство-2015" в рамках совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности.

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