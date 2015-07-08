​Учения НАТО стартовали в Грузии

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Официальная церемония открытия военных учений Agile Spirit с участием пяти стран-членов НАТО состоялась в среду в Вазиани - военной базе, расположенной в 25 километрах от Тбилиси, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

В церемонии приняли участие руководящие лица минобороны и Генштаба ВС Грузии.

Вместе с грузинскими военными в учениях принимают участие до 220 морских пехотинцев США, а также представители армий Румынии, Болгарии, Латвии и Литвы. Учения были разработаны в рамках пакета мер Грузия-НАТО.