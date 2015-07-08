 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Учения НАТО стартовали в Грузии

    В учениях принимают участие до 220 морских пехотинцев США

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Официальная церемония открытия военных учений Agile Spirit с участием пяти стран-членов НАТО состоялась в среду в Вазиани - военной базе, расположенной в 25 километрах от Тбилиси, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

    В церемонии приняли участие руководящие лица минобороны и Генштаба ВС Грузии.

    Вместе с грузинскими военными в учениях принимают участие до 220 морских пехотинцев США, а также представители армий Румынии, Болгарии, Латвии и Литвы. Учения были разработаны в рамках пакета мер Грузия-НАТО.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi