Учения миротворцев ОДКБ пройдут в Армении

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2015» запланировано с 30 сентября по 4 октября на полигоне «Маршал Баграмян» в Армении. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь секретариата организации Владимир Зайнетдинов.

В учении примут участие представители и подразделения вооруженных сил, полиции Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, входящие в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности, представители Международного Комитета Красного Креста, а также Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

На первом этапе учений будут отработаны вопросы подготовки предложений уставным органам ОДКБ на формирование и развертывание Коллективных миротворческих сил ОДКБ в районе проведения миротворческой операции.

В ходе практических действий планируется отработать задачи по ведению переговоров, сопровождению гуманитарных грузов, патрулированию и несению службы на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах, блокированию и ликвидации лагеря подготовки боевиков.