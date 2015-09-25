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    Учения миротворцев ОДКБ пройдут в Армении

    Проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2015» запланировано с 30 сентября по 4 октября

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2015» запланировано с 30 сентября по 4 октября на полигоне «Маршал Баграмян» в Армении. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь секретариата организации Владимир Зайнетдинов.

    В учении примут участие представители и подразделения вооруженных сил, полиции  Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, входящие в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности, представители Международного Комитета Красного Креста, а также Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

    На первом этапе учений будут отработаны вопросы подготовки предложений уставным органам ОДКБ на формирование и развертывание Коллективных миротворческих сил ОДКБ в районе проведения миротворческой операции. 

    В ходе практических действий планируется отработать задачи по ведению переговоров, сопровождению гуманитарных грузов, патрулированию и несению службы на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах, блокированию и ликвидации лагеря подготовки боевиков.

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