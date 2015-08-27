Учебно-тренировочный центр НАТО открылся в Грузии

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приняли участие в открытии совместного учебно-тренировочного центра НАТО, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Церемония открытия состоялась на территории Национального учебного центра "Крцаниси" близ Тбилиси.

Учебный центр НАТО Грузии открылся в рамках пакета мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Он был утвержден в ходе саммита альянса в Уэльсе в сентябре 2014 года. В центре будут проходить подготовку военнослужащие альянса и стран-партнеров НАТО.