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    Учебно-тренировочный центр НАТО открылся в Грузии

    В центре будут проходить подготовку военнослужащие альянса и стран-партнеров НАТО

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приняли участие в открытии совместного учебно-тренировочного центра НАТО, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    Церемония открытия состоялась на территории Национального учебного центра "Крцаниси" близ Тбилиси. 

    Учебный центр НАТО Грузии открылся в рамках пакета мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Он был утвержден в ходе саммита альянса в Уэльсе в сентябре 2014 года. В центре будут проходить подготовку военнослужащие альянса и стран-партнеров НАТО.

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