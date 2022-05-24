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Участники ВЭФ в Давосе в кулуарах обсуждают возможность прекращения войны

Участники ВЭФ в Давосе в кулуарах обсуждают возможность прекращения войны Участники Всемирного экономического форума в Давосе в кулуарах обсуждают возможность прекращения войны, в частности, через договор Украины и Кремлем. Поскольку необходимо начать возобновлять бизнес с Россией.
В регионе
24 мая 2022 г. 15:29
Участники ВЭФ в Давосе в кулуарах обсуждают возможность прекращения войны

Участники Всемирного экономического форума в Давосе в кулуарах обсуждают возможность прекращения войны, в частности, через договор Украины с Кремлем, поскольку необходимо начать возобновлять бизнес с Россией.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Идет разговор в кулуарах Всемирного экономического форума, пришло ли время прекращения огня, чтобы договориться с Кремлем и вернуться к делам с Россией. Новый вирус слепоты? Украина не продает свой суверенитет на то, чтобы кто-то наполнил свой кошелек. Самый короткий путь закончить войну - оружие, деньги, эмбарго", - написал он.

В то же время, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, более 500 иностранных компаний все еще работают в России.

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Версия на английском языке WEF participants in Davos discuss possibility of ending Ukraine war
Версия на азербайджанском языке Dünya İqtisadi Forumunun iştirakçıları müharibəyə son qoymaq imkanlarını müzakirə edirlər

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