Участники ВЭФ в Давосе в кулуарах обсуждают возможность прекращения войны

Участники Всемирного экономического форума в Давосе в кулуарах обсуждают возможность прекращения войны, в частности, через договор Украины и Кремлем. Поскольку необходимо начать возобновлять бизнес с Россией.

Участники Всемирного экономического форума в Давосе в кулуарах обсуждают возможность прекращения войны, в частности, через договор Украины с Кремлем, поскольку необходимо начать возобновлять бизнес с Россией.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Идет разговор в кулуарах Всемирного экономического форума, пришло ли время прекращения огня, чтобы договориться с Кремлем и вернуться к делам с Россией. Новый вирус слепоты? Украина не продает свой суверенитет на то, чтобы кто-то наполнил свой кошелек. Самый короткий путь закончить войну - оружие, деньги, эмбарго", - написал он.

В то же время, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, более 500 иностранных компаний все еще работают в России.