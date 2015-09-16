Участники протестов в Кишиневе пикетируют резиденцию президента страны

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Участники протестов в столице Молдовы Кишиневе пикетируют резиденцию президента страны Николая Тимофти. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в пикете принимают участие около 100 человек, они требуют отставки руководства Молдовы, а также созыва специального заседания парламента.
Протест проходит под лозунгом "Тимофти — проснись!", "Долой коррупцию", "Отставка!".
Один из активистов платформы DA Андрей Нэстасе сообщил, что во второй половине дня сторонники платформы DA будут пикетировать здание правительства.
В Молдавии идет вторая неделя протестов представителей гражданской платформы DA (Demnitate si adevar — "Достоинство и правда"). Два митинга прошли 6 и 13 сентября. По данным МВД, в них соответственно приняло участие 40 тыс. и 15 тыс. человек. Митингующие призывают руководство Молдовы подать в отставку и провести досрочные парламентские выборы и прямые выборы президента.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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