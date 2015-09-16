Участники протестов в Кишиневе пикетируют резиденцию президента страны

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Участники протестов в столице Молдовы Кишиневе пикетируют резиденцию президента страны Николая Тимофти. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в пикете принимают участие около 100 человек, они требуют отставки руководства Молдовы, а также созыва специального заседания парламента.

Протест проходит под лозунгом "Тимофти — проснись!", "Долой коррупцию", "Отставка!".

Один из активистов платформы DA Андрей Нэстасе сообщил, что во второй половине дня сторонники платформы DA будут пикетировать здание правительства.