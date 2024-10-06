Участники оппозиционного митинга направились к Конституционному суду Армении

Лидер оппозиционного движения "Священная борьба" Баграт Галстанян призвал участников митинга, который проходил на площади Республики в Ереване, направиться к зданию Конституционного суда (КС) Армении.

Лидер оппозиционного движения "Священная борьба" Баграт Галстанян призвал участников митинга, который проходил на площади Республики в Ереване, направиться к зданию Конституционного суда (КС) Армении.

Как передает Report , трансляцию акции в режиме онлайн ведут местные новостные порталы.

"Мы поэтапно разрушим те фальшивые крепости, которые сооружены для служения государства народу, но служат одному человеку, одному злу. Поэтому мы двинемся к Конституционному суду. Мы знаем, что сегодня воскресенье и в здании никого нет, и мы не собираемся бороться со строениями. Это акция информирования и проявления нашей мирной борьбы и неповиновения. Приглашаем судей прийти и ответить на наши вопросы", - сказал архиепископ Баграт, сообщив также, что следующая акция пройдет днем 9 октября.

Находящиеся у КС очевидцы сообщают о скоплении сил правопорядка.