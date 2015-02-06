СМИ: Подозреваемый в убийстве семи человек в Гюмри оказался психически больным

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ У российского военнослужащего Валерия Пермякова, подозреваемого в убийстве семи человек в Гюмри, еще до призыва в армию были выявлены психические отклонения. Он состоял на учете у психиатра и лечился в стационаре.

Как передает Report со ссылкой на телеканал НТВ, военный комиссар Александр Логиновский, принимавший решение о призыве Пермякова, знал о его состоянии здоровья, но скрыл эту информацию.

Военком утверждает, в свою очередь, что солдат был здоров и годен к военной службе.

2 января 2015 года в городе Гюмри было совершено убийство семьи Аветисян. Погибли шесть человек, седьмой член семьи — шестимесячный ребенок — скончался неделю спустя от полученных ножевых ранений. В совершении убийства обвиняется военнослужащий российской военной базы в Армении Валерий Пермяков, который признал вину.