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    СМИ: Подозреваемый в убийстве семи человек в Гюмри оказался психически больным

    Военный комиссар скрыл эту информацию

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ У российского военнослужащего Валерия Пермякова, подозреваемого в убийстве  семи человек в Гюмри, еще до призыва в армию были выявлены психические отклонения. Он состоял на учете у психиатра и лечился в стационаре.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал НТВ, военный комиссар Александр Логиновский, принимавший решение о призыве Пермякова, знал о его состоянии здоровья, но скрыл эту информацию.

    Военком утверждает, в свою очередь, что солдат был здоров и годен к военной службе.

    2 января 2015 года в городе Гюмри было совершено убийство семьи Аветисян. Погибли шесть человек, седьмой член семьи — шестимесячный ребенок — скончался неделю спустя от полученных ножевых ранений. В совершении убийства обвиняется военнослужащий российской военной базы в Армении Валерий Пермяков, который признал вину.

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