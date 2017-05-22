Гражданин Турции, обвиняемый в убийстве российского пилота, приговорен к пяти годам тюрьмы

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Альпарслан Челик, обвиняемый в убийстве нарушившего турецкую границу российского пилота Олега Пешкова, приговорен в Турции к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружием. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил адвокат Мурат Устюндаг.

"Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика Пешкова, расследование по нему продолжается", — отметил адвокат.

Летчик Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года. Турецкий истребитель F-16 на турецко-сирийское границе сбил российский бомбардировщик Су-24, после чего катапультировавшегося летчика расстреляли с земли.