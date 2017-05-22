 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гражданин Турции, обвиняемый в убийстве российского пилота, приговорен к пяти годам тюрьмы

    Адвокат: Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика Пешкова, расследование по нему продолжается

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/  Альпарслан Челик, обвиняемый в убийстве нарушившего турецкую границу российского пилота Олега Пешкова, приговорен в Турции к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружием. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил адвокат Мурат Устюндаг.

    "Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика Пешкова, расследование по нему продолжается", — отметил адвокат.

    Летчик Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года. Турецкий истребитель F-16 на турецко-сирийское границе  сбил российский бомбардировщик Су-24, после чего катапультировавшегося летчика расстреляли с земли.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi