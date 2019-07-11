У здания правительства Армении прошла акция протеста родственников осужденных на пожизненное заключение лиц.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, протестующие требовали пересмотра дел.

Председатель "Хельсинской Ассоциации", правозащитник Нина Карапетянц отметила, что по различным сведениям сегодня в Армении насчитывается 91 пожизненно заключенный. Она отметила, что дела почти всех из них были рассмотрены с серьезными нарушениями и должны быть пересмотрены. По её словам, за 20 лет в условиях их содержания не произошло никаких изменений, у них не было возможности по изменению режима.

Она подчеркнула, что после смены власти в Армении ожидались более практические, конкретные шаги.

Мать осужденного на пожизненное заключение Артура Кочаряна отметила, что дела должны быть пересмотрены: "В тюрьму должны сесть реальные преступники".

"Столько заявляют о том, что наша судебная система в плохом состоянии, коррумпированная. Так давайте исправлять ошибки", – отметила мать другого осужденного.

Отметим, что родственники лиц, осужденных на пожизненное заключение, планируют составить представительскую группу и встретиться с министром юстиции Армении.