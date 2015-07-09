Лозунг протестующего в Армении: Сержик - убийца, преступник, подлец

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Сержик - убийца, преступник, подлец. Граждане действуют открыто, публично и берут на себя ответственность за свои действия. Криминальный мир действует скрытно, избегая ответственности.

Уже второй день подряд я обнаруживаю на пороге своей квартиры кучу навоза. Накануне, 8 июля, я перенес грязь к воротам, ведущим к особняку, где живет глава государства, и был задержан полицией на несколько часов".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший политзаключенный, активный участник акций протеста, инженер Вардгес Гаспари.

Сегодня в полдень он начал голодовку в знак протеста нарушению своих прав, расположившись через улицу от ворот, ведущих к дому Сержа Саргсяна.

"Акцию я провожу под лозунгом "Сержик - убийца, преступник, подлец"", - добавил он.