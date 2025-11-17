Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    У самолета Boeing произошло задымление шасси при посадке в Анталье

    В регионе
    17 ноября, 2025
    17:27
    У самолета Boeing произошло задымление шасси при посадке в Анталье

    Задымление шасси произошло у пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс Стамбул-Анталья, после посадки в аэропорту назначения. Пассажиры в качестве меры предосторожности эвакуированы по надувным трапам, пострадавших нет.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

    "Вслед за обнаружением задымления шасси после штатной посадки на ВПП нашего Boeing 777 с регистрационным номером TC-LKF, который выполнял рейс TK2430 из Стамбула в Анталью, в качестве меры предосторожности были выпущены надувные трапы, по которым по рекомендации пожарной службы (ARFF) были эвакуированы пассажиры. Эвакуация была проведена оперативно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

    В свою очередь управление гражданской авиации Минтранса Турции сообщило, что были эвакуированы 247 пассажиров рейса и 13 членов экипажа.

