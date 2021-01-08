У президента Армении коронавирус протекает с осложнениями

У президента Армении Армена Саркисяна коронавирус протекает с осложнениями и с характерными для болезни симптомами. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что президент изолирован и проходит лечение под контролем медиков.
"Сразу после стабилизации его состояния, а также с разрешения медиков, президент вернется в Ереван для исполнения своих рабочих обязанностей", — отметили в пресс-службе президента.
Ранее стало известно, что у Армена Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне и продолжает оставаться там, выявили коронавирус. Его супруга Нунэ Саркисян также заразилась коронавирусом.