У президента Армении коронавирус протекает с осложнениями

Отмечается, что президент изолирован и проходит лечение под контролем медиков.

"Сразу после стабилизации его состояния, а также с разрешения медиков, президент вернется в Ереван для исполнения своих рабочих обязанностей", — отметили в пресс-службе президента.

Ранее стало известно, что у Армена Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне и продолжает оставаться там, выявили коронавирус. Его супруга Нунэ Саркисян также заразилась коронавирусом.