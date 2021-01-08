О нас
Report Georgia
Аудио новости

У президента Армении коронавирус протекает с осложнениями

У президента Армении коронавирус протекает с осложнениями У президента Армении Армена Саркисяна коронавирус протекает с осложнениями и с характерными для болезни симптомами
В регионе
8 января 2021 г. 14:38
У президента Армении коронавирус протекает с осложнениями
У президента Армении Армена Саркисяна коронавирус протекает с осложнениями и с характерными для болезни симптомами. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что президент изолирован и проходит лечение под контролем медиков.

"Сразу после стабилизации его состояния, а также с разрешения медиков, президент вернется в Ереван для исполнения своих рабочих обязанностей", — отметили в пресс-службе президента.

Ранее стало известно, что у Армена Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне и продолжает оставаться там, выявили коронавирус. Его супруга Нунэ Саркисян также заразилась коронавирусом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Koronavirusa yoluxan Ermənistan prezidentinin vəziyyəti ağırdır

Новости партнеров

Самое важное

Госкомитет передал на баланс Минтруда 4 700 квартир для семей шехидов
Госкомитет передал на баланс Минтруда 4 700 квартир для семей шехидов
8 января 2021 г. 12:52
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
7 января 2021 г. 18:47
Ильхам Алиев о вакцине от COVID-19: Все контракты подписаны
Ильхам Алиев о вакцине от COVID-19: Все контракты подписаны
7 января 2021 г. 13:27
Ильхам Алиев поручил передать семьям шехидов дома, построенные для вынужденных переселенцев
Ильхам Алиев поручил передать семьям шехидов дома, построенные для вынужденных переселенцев
7 января 2021 г. 13:17
ВБ прогнозирует рост экономики Азербайджана
ВБ прогнозирует рост экономики Азербайджана
6 января 2021 г. 01:26
Президент: В Физули будет построен международный аэропорт
Президент: В Физули будет построен международный аэропорт
5 января 2021 г. 17:49
Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи азербайджанской армии
Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи азербайджанской армии
5 января 2021 г. 16:18
Побывавший в армянском плену военнослужащий: Меня раненого держали в двух кандалах
Побывавший в армянском плену военнослужащий: Меня раненого держали в двух кандалах
5 января 2021 г. 15:19
Президент Азербайджана назначил нового министра культуры
Президент Азербайджана назначил нового министра культуры
5 января 2021 г. 15:16
Пострадавшим от армянской агрессии гражданам оказывается материальная помощь
Пострадавшим от армянской агрессии гражданам оказывается материальная помощь
5 января 2021 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi