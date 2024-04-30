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Постпред Турции в ООН: Возвращение азербайджанских сел - ключевой фактор восстановления мира в регионе

Постпред Турции в ООН: Возвращение азербайджанских сел - ключевой фактор восстановления мира в регионе Основным фактором восстановления устойчивого мира на Южном Кавказе является возвращение Арменией оккупированных азербайджанских сел.
В регионе
30 апреля 2024 г. 15:24
Постпред Турции в ООН: Возвращение азербайджанских сел - ключевой фактор восстановления мира в регионе

Основным фактором восстановления устойчивого мира на Южном Кавказе является возвращение Арменией оккупированных азербайджанских сел.

Об этом анкарскому бюро Report заявил постоянный представитель Турции в ООН Ахмет Йылдыз.

Он подчеркнул, что достижение договоренности о возвращении Азербайджану четырех сел Газахского района в первую очередь является исторической возможностью для самой Армении:

"Надо отметить, что Армения осознала свою ответственность и движется в правильном направлении. Это, прежде всего окажет положительное влияние на экономику этой страны".

Ахмет Йылдыз подчеркнул, что эти вопросы широко обсуждались в его бытность главой делегации Турции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ):

"Турция вместе с азербайджанской делегацией много обсуждала эти вопросы в Совете Европы. Много говорилось о несправедливости, допущенной в отношении Азербайджана. Своей принципиальной позицией Турция сыграла важную роль в решении многих вопросов, и одним из них является восстановление постоянного мира в регионе Южного Кавказа”.

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Версия на английском языке Turkish diplomat: Return of Azerbaijani villages is main factor for restoration of peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi: Azərbaycan kəndlərinin qaytarılması regionda sülhün bərpası üçün əsas amildir

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