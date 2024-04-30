Постпред Турции в ООН: Возвращение азербайджанских сел - ключевой фактор восстановления мира в регионе

Основным фактором восстановления устойчивого мира на Южном Кавказе является возвращение Арменией оккупированных азербайджанских сел.

Основным фактором восстановления устойчивого мира на Южном Кавказе является возвращение Арменией оккупированных азербайджанских сел.

Об этом анкарскому бюро Report заявил постоянный представитель Турции в ООН Ахмет Йылдыз.

Он подчеркнул, что достижение договоренности о возвращении Азербайджану четырех сел Газахского района в первую очередь является исторической возможностью для самой Армении:

"Надо отметить, что Армения осознала свою ответственность и движется в правильном направлении. Это, прежде всего окажет положительное влияние на экономику этой страны".

Ахмет Йылдыз подчеркнул, что эти вопросы широко обсуждались в его бытность главой делегации Турции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ):

"Турция вместе с азербайджанской делегацией много обсуждала эти вопросы в Совете Европы. Много говорилось о несправедливости, допущенной в отношении Азербайджана. Своей принципиальной позицией Турция сыграла важную роль в решении многих вопросов, и одним из них является восстановление постоянного мира в регионе Южного Кавказа”.