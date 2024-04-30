Постпред Турции в ООН: Возвращение азербайджанских сел - ключевой фактор восстановления мира в регионе

Основным фактором восстановления устойчивого мира на Южном Кавказе является возвращение Арменией оккупированных азербайджанских сел.
Об этом анкарскому бюро Report заявил постоянный представитель Турции в ООН Ахмет Йылдыз.
Он подчеркнул, что достижение договоренности о возвращении Азербайджану четырех сел Газахского района в первую очередь является исторической возможностью для самой Армении:
"Надо отметить, что Армения осознала свою ответственность и движется в правильном направлении. Это, прежде всего окажет положительное влияние на экономику этой страны".
Ахмет Йылдыз подчеркнул, что эти вопросы широко обсуждались в его бытность главой делегации Турции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ):
"Турция вместе с азербайджанской делегацией много обсуждала эти вопросы в Совете Европы. Много говорилось о несправедливости, допущенной в отношении Азербайджана. Своей принципиальной позицией Турция сыграла важную роль в решении многих вопросов, и одним из них является восстановление постоянного мира в регионе Южного Кавказа”.