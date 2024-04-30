Парламент Грузии переизбрал действующего главу ЦИК

Парламент Грузии избрал председателя ЦИК, им стал действующий глава комиссии Георгий Каландаришвили. Его кандидатуру поддержали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и часть оппозиции.

Парламент Грузии избрал председателя ЦИК, им стал действующий глава комиссии Георгий Каландаришвили. Его кандидатуру поддержали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и часть оппозиции.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

За Каландаришвили проголосовали 85 депутатов, против – 5. Срок полномочий главы ЦИК – пять лет.

Второе голосование понадобилось, так как Каландаришвили 16 апреля не смог получить поддержки 90 депутатов, что необходимо для избрания председателем Центральной избирательной комиссии на первом этапе. На втором этапе достаточно 76 голосов.

Также парламент утвердил членов комиссии.