У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6
В регионе
- 03 сентября, 2025
- 08:43
Специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 6 в 233 км от Петропавловска-Камчатского.
Как передает Report, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 233 км. <…> Магнитуда: 6", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эпицентр залегал на глубине 10 км.
