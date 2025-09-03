    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6

    В регионе
    • 03 сентября, 2025
    • 08:43
    У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6

    Специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 6 в 233 км от Петропавловска-Камчатского.

    Как передает Report, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

    "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 233 км. <…> Магнитуда: 6", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что эпицентр залегал на глубине 10 км.

    Камчатка землетрясение подземные толчки Россия
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Kamçatkada 6 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Последние новости

    09:45

    Нефть Brent подешевела до $68,96 за баррель

    Энергетика
    09:43

    Политолог: Пакистан принял решение об установлении дипотношений с Арменией с учетом изменений на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    09:38

    В Киев прибыла миссия МВФ

    Другие страны
    09:35

    Чистая прибыль азербайджанского зернового предприятия снизилась почти в 2 раза

    Финансы
    09:27

    Сегодня в трех районах Баку ожидаются перебои в газоснабжении

    Энергетика
    09:23

    Число сотрудников ООН, задержанных в Йемене приблизилось к 20

    Другие страны
    09:19
    Фото

    На автодороге Бинагади-Новханы загорелся автомобиль

    Происшествия
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.09.2025)

    Финансы
    09:08

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.09.2025)

    Финансы
    Лента новостей