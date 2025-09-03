    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Region
    • 03 sentyabr, 2025
    • 08:52
    Kamçatkada 6 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Petropavlovsk-Kamçatsk şəhərindən 233 km aralıda 6 bal gücündə zəlzələ baş verib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Birləşmiş Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialı məlumat yayıb.

    Zəlzələnin episentri 10 km dərinlikdə yerləşib.

