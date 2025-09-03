Kamçatkada 6 bal gücündə zəlzələ baş verib
Region
- 03 sentyabr, 2025
- 08:52
Petropavlovsk-Kamçatsk şəhərindən 233 km aralıda 6 bal gücündə zəlzələ baş verib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Birləşmiş Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialı məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri 10 km dərinlikdə yerləşib.
Son xəbərlər
09:45
Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası Kiyevə səfər edibDigər ölkələr
09:42
Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dolları keçibEnergetika
09:36
"Regional" BOKT 1 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
09:32
Yəməndə saxlanılan BMT əməkdaşlarının sayı 20-yə çatıbDigər ölkələr
09:19
Bakının üç rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
09:16
Argentinalı məşhur baş məşqçinin yeni klubu bəlli olubFutbol
09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.09.2025)Maliyyə
09:08
Azərbaycanın taxılçılıq müəssisəsinin xalis mənfəəti kəskin azalıbMaliyyə
09:07