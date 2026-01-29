İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Naxçıvan sahibkarları ötən il 13 milyon manatdan çox güzəştli kredit alıb

    Biznes
    • 29 yanvar, 2026
    • 11:52
    Naxçıvan sahibkarları ötən il 13 milyon manatdan çox güzəştli kredit alıb

    2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 163 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 13,4 milyon manat güzəştli kredit ayırıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Naxçıvanın iqtisadiyyat naziri Kazım Hüseynəliyev ötən ilin yekunları ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2024-cü illə müqayisədə güzəştli kreditlərin məbləği isə 3,1 dəfə artıb.

    Bu dəstək nəticəsində 373 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur.

    Ötən il verilmiş kreditlərin ümumi məbləğinin 67,5 %-i sənayenin, 21,1 %-i kənd təsərrüfatının, 11,4 %-i isə xidmət sahələrin payına düşüb. Maliyyələşdirilmiş layihələrin 92 %-i regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin payına düşüb.

    Bu il yanvarın 1-nə Fondun kredit portfeli 50,3 milyon manat təşkil edib. 2025-ci ildə verilmiş güzəştli kreditlər üzrə 10,2 milyon manat vəsaitin geri qaytarılması təmin olunub ki, bunun da 2,4 milyon manatı problemli kreditlər üzrə olub.

    Naxçıvan Sahibkarlığın İnkişafı Fondu

