У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сейсмособытие магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Камчатки. Подземные толчки могли ощутить жители краевого центра.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

"Магнитуда: 5,5. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка): 3 балла", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эпицентр располагался на расстоянии 94 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 29,8 км.