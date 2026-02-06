У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
В регионе
- 06 февраля, 2026
- 09:09
Сейсмособытие магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Камчатки. Подземные толчки могли ощутить жители краевого центра.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.
"Магнитуда: 5,5. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка): 3 балла", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эпицентр располагался на расстоянии 94 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 29,8 км.
