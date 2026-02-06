Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 09:09
    У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Сейсмособытие магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Камчатки. Подземные толчки могли ощутить жители краевого центра.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

    "Магнитуда: 5,5. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка): 3 балла", - говорится в сообщении.

    Уточняется, что эпицентр располагался на расстоянии 94 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 29,8 км.

    Камчатка землетрясение
