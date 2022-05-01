У побережья Измира за месяц спасено более 690 нелегальных мигранта

Суда Управления береговой охраны Турции в течение апреля спасли у побережья западной провинции Измир 692 нелегальных мигранта.

Суда Управления береговой охраны Турции в течение апреля спасли у побережья западной провинции Измир 692 нелегальных мигранта.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", лодки с мигрантами, отправляющимися в опасное путешествие в надежде на то, чтобы попасть в Европу, насильно выталкиваются греческой стороной в направлении побережья Турции в Эгейском море.

Так, у побережья района Сеферихисар в течение месяца было спасено 185 нелегальных мигрантов, Карабуруна - 162, Чешме - 116, Фочи - 102, Дикили - 92 и Мендереса - 35.

После проведения всех соответствующих процедур нелегальные мигранты доставлялись в региональные отделения по делам миграции.

В районе Сеферхисар задержаны два человека, занимающиеся незаконной переправкой мигрантов.