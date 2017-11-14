У парламента Армении проходит акция протеста

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ У здания Национального Собрания Армении проходит акция протеста сотрудников одного из ереванских торговых центров, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

"Со вчерашнего дня мы начали сбор подписей, обращаемся к 4 политическим силам парламента с просьбой обратить внимание на этот вопрос, чтобы они взглянули на данную проблему с позиции обычного человека. Люди хотят спокойно работать и жить. Что, они не имеют на это право? Кто решил, что бюджет нужно пополнять насилием, беспокоя граждан?", - заявил в беседе с журналистами один из протестующих, председатель ОО "Солидарность" Армен Нерсисян.

Напомним, что торговцы ярмарок, в частности "Аринч молла", требуют освободить их от "лишней бумажной волокиты", которую считают дополнительным налоговым бременем. При этом они утверждают, что не избегают уплаты налогов.

Отметим, что торговый центр "Аринч молл" принадлежит лидеру блока "Царукян" Гагику Царукяну.