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    У офиса оппозиционной турецкой газеты проходит митинг

    Выступающие требуют от турецких властей прекратить преследование оппозиционных СМИ

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Стихийный митинг проходит около офиса оппозиционной турецкой газеты Zaman в Стамбуле, которая находится под угрозой закрытия после назначения попечителей для управления изданием.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, несколько сотен митингующих выкрикивают лозунги: "Руки прочь от нашей газеты", "Свободную прессу не заставишь замолчать". 

    Выступающие требуют от турецких властей прекратить преследование оппозиционных СМИ и обеспечить гарантии для свободы слова. По их мнению, за кампанией по ограничению свободы прессы стоит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Ранее в пятницу стамбульский суд назначил попечителей для управления газетой Zaman. Журналисты газеты считают, что это приведет к ее закрытию.

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