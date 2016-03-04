У офиса оппозиционной турецкой газеты проходит митинг

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Стихийный митинг проходит около офиса оппозиционной турецкой газеты Zaman в Стамбуле, которая находится под угрозой закрытия после назначения попечителей для управления изданием.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, несколько сотен митингующих выкрикивают лозунги: "Руки прочь от нашей газеты", "Свободную прессу не заставишь замолчать".

Выступающие требуют от турецких властей прекратить преследование оппозиционных СМИ и обеспечить гарантии для свободы слова. По их мнению, за кампанией по ограничению свободы прессы стоит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее в пятницу стамбульский суд назначил попечителей для управления газетой Zaman. Журналисты газеты считают, что это приведет к ее закрытию.