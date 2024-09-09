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У берегов Сенегала затонуло судно с 200 мигрантами

У берегов Сенегала затонуло судно с 200 мигрантами Судно с 200 нелегальными мигрантами, которые пытались попасть в Евросоюз, перевернулось у берегов Сенегала.
В регионе
9 сентября 2024 г. 16:17

Судно с 200 нелегальными мигрантами, которые пытались попасть в Евросоюз, перевернулось у берегов Сенегала.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Seneweb.

Ведется поиск пропавших без вести, их точно число неизвестно, отмечает он. Пока власти официально подтвердили гибель четырех человек.

В свою очередь агентство Reuters сообщает о шести погибших и четырех спасенных. Идет поиск пропавших без вести.

Судно перевернулось в 4 км от берега. Большинство из находившихся на борту мигрантов - жители сенегальского прибрежного города Мбур. Они направлялись к Канарским островам, которые принадлежат Испании. Причины кораблекрушения неизвестны.

За семь с половиной месяцев 2024 года из стран Западной Африки на Канарские острова прибыли более 22 тыс. нелегальных мигрантов по сравнению с 9,8 тыс. за аналогичный период 2023 года. Из-за нехватки мест содержания значительную часть мигрантов, добравшихся из Африки до Канарских островов, власти вынуждены переправлять в материковую Испанию.

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