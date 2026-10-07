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    Посол Йемена: Мы с большим восхищением наблюдаем за успехами Азербайджана

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 14:13
    Посол Йемена: Мы с большим восхищением наблюдаем за успехами Азербайджана

    Экономический рост Азербайджана и его стратегическое положение, развитие и успехи, вызывают большое восхищение.

    Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил новоназначенный посол Йемена в Азербайджане Мухаммед Салех Ахмед Туриг.

    Он отметил, что, в частности, в нефтяном и газовом секторах Азербайджан занимает достаточно важную позицию.

    Посол напомнил, что еще в советский период у Йемена были очень хорошие связи с Азербайджаном:

    "В то время специалисты из Азербайджана работали в Йемене, особенно в сфере культуры и искусства. Йеменские студенты получали образование в Азербайджане. Некоторые из них поселились в вашей стране, создали семьи, здесь выросли их дети и внуки".

    Он добавил, что йеменское государство рассматривает все это как важную часть исторических связей, существующих между двумя странами:

    "Сейчас наша главная цель - дополнить эти исторические связи возможностями современности и создать новые направления сотрудничества".

    Полный текст интервью доступен по ссылке.

    Мухаммед Салех Ахмед Туриг Азербайджано-йеменские отношения
    Yəmənin səfiri: Azərbaycanın uğurlarını böyük heyranlıqla müşahidə edirik
    Yemeni ambassador praises Azerbaijan's successes across almost all areas
    44 - Tezliklə
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