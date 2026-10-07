Посол Йемена: Мы с большим восхищением наблюдаем за успехами Азербайджана

Экономический рост Азербайджана и его стратегическое положение, развитие и успехи, вызывают большое восхищение.

Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил новоназначенный посол Йемена в Азербайджане Мухаммед Салех Ахмед Туриг.

Он отметил, что, в частности, в нефтяном и газовом секторах Азербайджан занимает достаточно важную позицию.

Посол напомнил, что еще в советский период у Йемена были очень хорошие связи с Азербайджаном:

"В то время специалисты из Азербайджана работали в Йемене, особенно в сфере культуры и искусства. Йеменские студенты получали образование в Азербайджане. Некоторые из них поселились в вашей стране, создали семьи, здесь выросли их дети и внуки".

Он добавил, что йеменское государство рассматривает все это как важную часть исторических связей, существующих между двумя странами:

"Сейчас наша главная цель - дополнить эти исторические связи возможностями современности и создать новые направления сотрудничества".

Полный текст интервью доступен по ссылке.