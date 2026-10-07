Азербайджанская дзюдоистка Ханна Зайцева завершила выступление на ЧМ в Баку
Индивидуальные
- 07 октября, 2026
- 14:18
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Азербайджанская дзюдоистка Ханна Зайцева завершила выступление на чемпионате мира в Баку, уступив сопернице в 1/16 финала.
Как передает Report, спортсменка, выступающая в весовой категории до 63 кг, встретилась с представительницей Венгрии Анной Кризой.
Проиграв сопернице, Зайцева покинула турнир.
Напомним, что чемпионат мира, проходящий на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября. Ранее азербайджанский спортсмен Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзу.
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