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    Азербайджанская дзюдоистка Ханна Зайцева завершила выступление на ЧМ в Баку

    Индивидуальные
    • 07 октября, 2026
    • 14:18
    Азербайджанская дзюдоистка Ханна Зайцева завершила выступление на ЧМ в Баку

    Азербайджанская дзюдоистка Ханна Зайцева завершила выступление на чемпионате мира в Баку, уступив сопернице в 1/16 финала.

    Как передает Report, спортсменка, выступающая в весовой категории до 63 кг, встретилась с представительницей Венгрии Анной Кризой.

    Проиграв сопернице, Зайцева покинула турнир.

    Напомним, что чемпионат мира, проходящий на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября. Ранее азербайджанский спортсмен Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзу.

    Чемпионат мира по дзюдо 2026 Национальная гимнастическая арена
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