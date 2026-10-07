İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Azərbaycan cüdoçusu Hanna Zaytseva dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb

    Fərdi
    • 07 oktyabr, 2026
    • 13:48
    Azərbaycan cüdoçusu Hanna Zaytseva dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb

    Azərbaycan cüdoçusu Hanna Zaytseva Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, 63 kq çəki dərəcəsində yer alan idmançı 1/16 finalda Macarıstan təmsilçisi Anna Kriza ilə üz-üzə gəlib.

    Rəqibinə məğlub olan idmançımız yarışla vidalaşıb.

    Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl Azərbaycan təmsilçilərindən Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) bürünc medal qazanıb.

    Hanna Zaytseva Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026 Milli Gimnastika Arenası
    Азербайджанская дзюдоистка Ханна Зайцева завершила выступление на ЧМ в Баку
    MiniBoss
    MiniBoss

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