Azərbaycan cüdoçusu Hanna Zaytseva dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb
Fərdi
- 07 oktyabr, 2026
- 13:48
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Azərbaycan cüdoçusu Hanna Zaytseva Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb.
"Report"un məlumatına görə, 63 kq çəki dərəcəsində yer alan idmançı 1/16 finalda Macarıstan təmsilçisi Anna Kriza ilə üz-üzə gəlib.
Rəqibinə məğlub olan idmançımız yarışla vidalaşıb.
Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl Azərbaycan təmsilçilərindən Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) bürünc medal qazanıb.
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