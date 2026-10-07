Омар Раджабли завоевал бронзовую медаль на ЧМ по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-2

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Азербайджанский дзюдоист Омар Раджабли выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, в заключительной схватке Раджабли (81 кг) одолел представителя Казахстана Абилайхана Жубаназара.

Отметим, что азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев (81 кг) в финальном поединке встретится с грузином Тато Григалашвили.

14:04

Азербайджанский дзюдоист Омар Раджабли завоевал путевку в четвертьфинал чемпионата мира в Баку.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 81 кг, в 1/8 финала одержал победу над узбекистанцем Муроджоном Юлдошевым.

Представитель Азербайджана в следующем раунде встретится с сербом Михайло Симином.

Напомним, что мундиаль, организованный на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября. Ранее среди представителей Азербайджана Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзовую медаль.

12:47

Азербайджанский дзюдоист Омар Раджабли вышел в 1/8 финала чемпионата мира, проходящего в Баку.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории 81 кг, в 1/16 финала победил Сибгатуллу Араба (IRT, сборная беженцев Международной федерации дзюдо - ред.).

Напомним, что мундиаль, организованный на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября. Ранее среди представителей Азербайджана Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзовую медаль.