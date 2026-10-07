İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4

    Fərdi
    • 07 oktyabr, 2026
    • 18:36
    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4

    Azərbaycan cüdoçusu Ömər Rəcəbli Bakıda keçirilən dünya çempionatında bürünc medal uğrunda görüşə çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, 81 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı yarışdakı sonuncu qarşılaşmasında qazaxıstanlı Abilayxan Zubanazarla üz-üzə gəlib.

    Rəqibini məğlub edən Ö.Rəcəbli turnirin bürünc mükafatına sahib çıxıb.

    Eyni çəkidəki Zelim Tçkayev finalda Tato Qriqalaşvili (Gürcüstan) ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl Azərbaycan təmsilçilərindən Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) bürünc medal qazanıb.

    Azərbaycan cüdoçusu Ömər Rəcəbli Bakıda keçirilən dünya çempionatında bürünc medal uğunda yarışacaq.

    "Report"un məlumatına görə, 81 kq çəki dərəcəsində yarışan idmançı təsəlliverici görüşdə sloveniyalı Nake Herkoviçi məğlub edib.

    Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl Azərbaycan təmsilçilərindən Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) bürünc medal qazanıb.

    Azərbaycan cüdoçusu Ömər Rəcəbli Bakıda keçirilən dünya çempionatında təsəlliverici görüşə çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, 81 kq çəki dərəcəsində yarışan idmançı 1/4 finalda serbiyalı Mihaylo Siminə məğlub olub.

    Azərbaycan təmsilçisi təsəlliverici görüşdə sloveniyalı Nake Herkoviçlə qarşılaşacaq.

    Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl Azərbaycan təmsilçilərindən Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) bürünc medal qazanıb.

    Azərbaycan cüdoçusu Ömər Rəcəbli Bakıda keçirilən dünya çempionatında 1/4 finala vəsiqə əldə edib.

    "Report"un məlumatına görə, 81 kq çəki dərəcəsində yarışan idmançı 1/8 finalda özbəkistanlı Murodjon Yuldoşevə qalib gəlib.

    Azərbaycan təmsilçisi növbəti mərhələdə serbiyalı Mihaylo Siminlə üz-üzə gələcək.

    Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl Azərbaycan təmsilçilərindən Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) bürünc medal qazanıb.

    Azərbaycan cüdoçusu Ömər Rəcəbli Bakıda keçirilən dünya çempionatında 1/8 finala adlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, 81 kq çəki dərəcəsində yarışan idmançı 1/16 finalda Sibqatullah Arabı (IRT) məğlub edib.

    Ö.Rəcəbli növbəti mərhələdə özbəkistanlı Murodjon Yuldoşevlə qarşılaşacaq.

    Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl Azərbaycan təmsilçilərindən Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) bürünc medal qazanıb.

    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4
    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4
    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4
    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4
    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4
    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4
    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4
    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4
    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4
    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4
    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4
    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4
    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4
    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4
    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4
    Dünya çempionatı: Ömər Rəcəbli bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4

    Ömər Rəcəbli Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026 Milli Gimnastika Arenası
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