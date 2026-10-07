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    Хаджи Али Ачыкгюль: Семьи пропавших без вести лиц имеют право знать правду

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 14:02
    Хаджи Али Ачыкгюль: Семьи пропавших без вести лиц имеют право знать правду

    Необходимо обеспечить право семей пропавших без вести лиц знать правду.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хаджи Али Ачыкгюль на панельной сессии в рамках IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

    По его словам, право семей пропавших без вести лиц получить информацию о судьбе и местонахождении своих близких является фундаментальным гуманитарным принципом и принципом прав человека.

    Он добавил, что должен быть создан безопасный и беспристрастный механизм для своевременного обмена и проверки информации о пропавших лицах, их маршрутах передвижения, возможных местах захоронения и соответствующих документах.

    Организация исламского сотрудничества (ОИС)
    İƏT rəsmisi: İtkin şəxslərin ailələrinin həqiqəti bilmək hüququ təmin edilməlidir
    OIC official: Families of missing persons have right to know truth
    44 - Tezliklə
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