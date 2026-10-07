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    Глава PostEurop: Азербайджан может стать региональным хабом для почтовых услуг и электронной коммерции - ИНТЕРВЬЮ

    ИКТ
    • 07 октября, 2026
    • 14:13
    Глава PostEurop: Азербайджан может стать региональным хабом для почтовых услуг и электронной коммерции - ИНТЕРВЬЮ

    Почтовая отрасль переживает глубокую трансформацию под влиянием роста электронной коммерции, изменения потребительских привычек и развития цифровых технологий. На этом фоне национальные почтовые операторы расширяют спектр услуг, модернизируют инфраструктуру и ищут новые возможности для интеграции в международные логистические цепочки.

    В кулуарах Генеральной ассамблеи и бизнес-форума PostEurop 2026, которые проходят в Баку, председатель PostEurop (Ассоциация европейских государственных почтовых операторов) Елена Фернандес-Родригес в интервью Report рассказала о ключевых направлениях трансформации почтовой отрасли, перспективах международного сотрудничества и новых возможностях для почтовых операторов.

    Представляем интервью читателям:

    - Как вы оцениваете проведение Генеральной ассамблеи и бизнес-форума PostEurop в Баку? Какое значение эта встреча имеет для европейского почтового сообщества?

    - Прежде всего, ключевое значение имеет сотрудничество. Внешняя среда и рынок очень быстро меняются, поэтому почтовая отрасль также трансформируется. Мы меняем бизнес-модель, переходя от традиционной работы с письмами к посылкам, и должны быть конкурентоспособными в сфере электронной коммерции, чтобы сохранять свою востребованность.

    Наша задача - действовать стратегически и одновременно сохранять значение сети универсальных почтовых услуг как глобальной инфраструктуры, которая объединяет людей по всему миру.

    - Как PostEurop оценивает трансформацию национального почтового оператора Азербайджана и его роль в развитии почтово-логистических связей между Европой и Азией?

    - Сегодня Азербайджан занимает стратегически важное положение. Страна активно участвует в работе различных групп PostEurop, и я считаю ее важным связующим звеном между Европой и Азией.

    "Азерпочт" также проходит процесс трансформации и диверсифицирует свою деятельность, развивая не только почтовые и логистические направления, но и телекоммуникационные и другие услуги. Поэтому я считаю роль Азербайджана и его национального оператора стратегически важной.

    - Учитывая географическое положение Азербайджана, насколько, на ваш взгляд, страна может стать ключевым логистическим хабом для трансграничной электронной коммерции на Кавказе и в Центральной Азии?

    - Я считаю, что Азербайджан сегодня находится в очень выгодном географическом и стратегическом положении. У страны есть все возможности для того, чтобы стать региональным хабом для почтовых услуг, логистики и электронной коммерции.

    Эти рынки активно растут. Европейский рынок является более зрелым, тогда как другие региональные рынки продолжают быстро развиваться. Поэтому Азербайджан действует на опережение, формируя стратегический подход к новым возможностям и растущему спросу.

    - Какие инструменты и механизмы PostEurop помогают национальным операторам, в том числе "Азерпочт", адаптироваться к росту международных посылочных потоков и развитию электронной коммерции?

    - В рамках PostEurop действуют два комитета, которые оказывают поддержку таким странам и операторам, как Азербайджан и "Азерпочт".

    Первый - Комитет по обмену передовым опытом. Он занимается операционными вопросами, повышением качества услуг и обменом практическими решениями между почтовыми операторами.

    Кроме того, действует комитет "Широкая Европа" (Wider Europe), который помогает операторам получать бизнес-аналитику и эффективнее позиционировать себя в сфере электронной коммерции. В частности, вчера у нас состоялась встреча с представителями Всемирного почтового союза (ВПС), посвященная этим вопросам.

    Елена Фернандес-Родригес Ассоциация европейских государственных почтовых операторов (PostEurop)
    "PostEurop" rəhbəri: "Azərbaycan poçt xidmətləri və elektron ticarət üzrə regional hab ola bilər" - MÜSAHİBƏ
    PostEurop head: Azerbaijan may become regional hub for postal services, e-commerce – INTERVIEW
    44 - Tezliklə
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