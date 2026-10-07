Глава PostEurop: Азербайджан может стать региональным хабом для почтовых услуг и электронной коммерции - ИНТЕРВЬЮ

Почтовая отрасль переживает глубокую трансформацию под влиянием роста электронной коммерции, изменения потребительских привычек и развития цифровых технологий. На этом фоне национальные почтовые операторы расширяют спектр услуг, модернизируют инфраструктуру и ищут новые возможности для интеграции в международные логистические цепочки.

В кулуарах Генеральной ассамблеи и бизнес-форума PostEurop 2026, которые проходят в Баку, председатель PostEurop (Ассоциация европейских государственных почтовых операторов) Елена Фернандес-Родригес в интервью Report рассказала о ключевых направлениях трансформации почтовой отрасли, перспективах международного сотрудничества и новых возможностях для почтовых операторов.

Представляем интервью читателям:

- Как вы оцениваете проведение Генеральной ассамблеи и бизнес-форума PostEurop в Баку? Какое значение эта встреча имеет для европейского почтового сообщества?

- Прежде всего, ключевое значение имеет сотрудничество. Внешняя среда и рынок очень быстро меняются, поэтому почтовая отрасль также трансформируется. Мы меняем бизнес-модель, переходя от традиционной работы с письмами к посылкам, и должны быть конкурентоспособными в сфере электронной коммерции, чтобы сохранять свою востребованность.

Наша задача - действовать стратегически и одновременно сохранять значение сети универсальных почтовых услуг как глобальной инфраструктуры, которая объединяет людей по всему миру.

- Как PostEurop оценивает трансформацию национального почтового оператора Азербайджана и его роль в развитии почтово-логистических связей между Европой и Азией?

- Сегодня Азербайджан занимает стратегически важное положение. Страна активно участвует в работе различных групп PostEurop, и я считаю ее важным связующим звеном между Европой и Азией.

"Азерпочт" также проходит процесс трансформации и диверсифицирует свою деятельность, развивая не только почтовые и логистические направления, но и телекоммуникационные и другие услуги. Поэтому я считаю роль Азербайджана и его национального оператора стратегически важной.

- Учитывая географическое положение Азербайджана, насколько, на ваш взгляд, страна может стать ключевым логистическим хабом для трансграничной электронной коммерции на Кавказе и в Центральной Азии?

- Я считаю, что Азербайджан сегодня находится в очень выгодном географическом и стратегическом положении. У страны есть все возможности для того, чтобы стать региональным хабом для почтовых услуг, логистики и электронной коммерции.

Эти рынки активно растут. Европейский рынок является более зрелым, тогда как другие региональные рынки продолжают быстро развиваться. Поэтому Азербайджан действует на опережение, формируя стратегический подход к новым возможностям и растущему спросу.

- Какие инструменты и механизмы PostEurop помогают национальным операторам, в том числе "Азерпочт", адаптироваться к росту международных посылочных потоков и развитию электронной коммерции?

- В рамках PostEurop действуют два комитета, которые оказывают поддержку таким странам и операторам, как Азербайджан и "Азерпочт".

Первый - Комитет по обмену передовым опытом. Он занимается операционными вопросами, повышением качества услуг и обменом практическими решениями между почтовыми операторами.

Кроме того, действует комитет "Широкая Европа" (Wider Europe), который помогает операторам получать бизнес-аналитику и эффективнее позиционировать себя в сфере электронной коммерции. В частности, вчера у нас состоялась встреча с представителями Всемирного почтового союза (ВПС), посвященная этим вопросам.