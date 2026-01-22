Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    У берегов Камчатки произошло землетрясение

    В регионе
    • 22 января, 2026
    • 17:07
    У берегов Камчатки произошло землетрясение

    Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатки.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, камчатский филиал единой геофизической службы РАН.

    По предварительным данным, жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение интенсивностью 4 балла.

