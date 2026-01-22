У берегов Камчатки произошло землетрясение
В регионе
- 22 января, 2026
- 17:07
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатки.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, камчатский филиал единой геофизической службы РАН.
По предварительным данным, жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение интенсивностью 4 балла.
