Глава Генштаба Турции обсудил с американским адмиралом региональные вопросы

Начальник Генерального штаба ВС Турции Сельчук Байрактароглу провел телефонный разговор с главнокомандующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Вооруженных сил Турции в соцсети X.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также актуальные региональные вопросы.