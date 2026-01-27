Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Глава Генштаба Турции обсудил с американским адмиралом региональные вопросы

    В регионе
    • 27 января, 2026
    • 18:57
    Глава Генштаба Турции обсудил с американским адмиралом региональные вопросы

    Начальник Генерального штаба ВС Турции Сельчук Байрактароглу провел телефонный разговор с главнокомандующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Вооруженных сил Турции в соцсети X.

    В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также актуальные региональные вопросы.

    Сельчук Байрактароглу Турция США Брэд Купер
    Selçuk Bayraktaroğlu amerikalı admiralla ikitərəfli münasibətlər və regional məsələləri müzakirə edib
    Selçuk Bayraktaroğlu discusses regional issues with US admiral

    Последние новости

    20:03

    Главный тренер "Ливерпуля": Мы хорошо подготовились к игре с "Карабахом"

    Футбол
    19:54

    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы развития двусторонних отношений

    Внешняя политика
    19:47

    В Кяльбаджаре проведут исследования наследия Кавказской Албании

    Наука и образование
    19:43

    Сибига: Зеленский готов встретиться с Путиным для решения двух ключевых вопросов

    Другие страны
    19:33
    Фото
    Видео

    АПБА проводит оценку качества реализуемой без упаковки квашеной капусты

    Здоровье
    19:19

    Папоян: Ереван и Баку договорились о поставках СПГ в Армению через Азербайджан

    Энергетика
    19:14
    Фото

    В Баку обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму

    Внешняя политика
    19:12

    СМИ: В тюрьмы Ирака перевели еще 300 боевиков ИГИЛ из Сирии

    Другие страны
    18:57

    Глава Генштаба Турции обсудил с американским адмиралом региональные вопросы

    В регионе
    Лента новостей