Глава Генштаба Турции обсудил с американским адмиралом региональные вопросы
В регионе
- 27 января, 2026
- 18:57
Начальник Генерального штаба ВС Турции Сельчук Байрактароглу провел телефонный разговор с главнокомандующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Вооруженных сил Турции в соцсети X.
В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также актуальные региональные вопросы.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— TSK (@TSKGnkur) January 27, 2026
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.#TürkSilahlıKuvvetleri#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/CrbK8lzTYP
