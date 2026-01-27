Трамп: Ситуация вокруг Гренландии развивается хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил о позитивной динамике в вопросе Гренландии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сообщил в интервью радио-шоу Sid & Friends.

"Ситуация с Гренландией развивается и правда хорошо", - отметил он.

Трамп также затронул тему международных конфликтов, выразив надежду на скорое завершение российско-украинской войны. Он напомнил, что поспособствовал завершению восьми конфликтов, и подчеркнул, что урегулирование еще одного на подходе.