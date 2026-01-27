Трамп: Ситуация вокруг Гренландии развивается хорошо
Другие страны
- 27 января, 2026
- 18:39
Президент США Дональд Трамп заявил о позитивной динамике в вопросе Гренландии.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сообщил в интервью радио-шоу Sid & Friends.
"Ситуация с Гренландией развивается и правда хорошо", - отметил он.
Трамп также затронул тему международных конфликтов, выразив надежду на скорое завершение российско-украинской войны. Он напомнил, что поспособствовал завершению восьми конфликтов, и подчеркнул, что урегулирование еще одного на подходе.
Последние новости
20:03
Главный тренер "Ливерпуля": Мы хорошо подготовились к игре с "Карабахом"Футбол
19:54
Азербайджан и Иордания обсудили перспективы развития двусторонних отношенийВнешняя политика
19:47
В Кяльбаджаре проведут исследования наследия Кавказской АлбанииНаука и образование
19:43
Сибига: Зеленский готов встретиться с Путиным для решения двух ключевых вопросовДругие страны
19:33
Фото
Видео
АПБА проводит оценку качества реализуемой без упаковки квашеной капустыЗдоровье
19:19
Папоян: Ереван и Баку договорились о поставках СПГ в Армению через АзербайджанЭнергетика
19:14
Фото
В Баку обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форумуВнешняя политика
19:12
СМИ: В тюрьмы Ирака перевели еще 300 боевиков ИГИЛ из СирииДругие страны
18:57