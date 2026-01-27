Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Румынии в ДТП с микроавтобусом погибли 7 болельщиков греческого клуба

    Футбол
    • 27 января, 2026
    • 18:49
    В Румынии в ДТП с микроавтобусом погибли 7 болельщиков греческого клуба

    В Румынии микроавтобус с 10 болельщиками греческого футбольного клуба ПАОК столкнулся с грузовиком.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Skai, в результате инцидента семь болельщиков погибли, еще трое получили ранения.

    Согласно информации, микроавтобус, направлявшийся из Греции через Румынию во Францию на матч команды в Лиге Европы с "Лионом", при попытке обгона столкнулся на автомагистрали DN6 - E70 с ехавшим по встречной полосе грузовиком.

    МИД Греции сразу же поручил греческому посольству в Бухаресте и консульскому отделу оказать всю возможную помощь греческим гражданам и их семьям. Специальная группа из посольства направляется на место аварии и в больницы, куда отправлены пострадавшие.

    Румыния ДТП микроавтобус болельщики погибшие
    Yunanıstan klubunun azarkeşlərini daşıyan mikroavtobus qəzaya uğrayıb, 7 nəfər ölüb
    7 Greek football fans killed in tragic traffic accident in Romania

