В Азербайджане будет разработан план эковосстановления Бакинской бухты

    • 27 января, 2026
    • 18:36
    В Азербайджане будет разработан комплексный план по улучшению экологической ситуации в Бакинской бухте.

    Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании в Кабинете министров, проходившем под руководством премьер-министра Али Асадова.

    План будет включать неотложные работы по удалению металлических конструкций, обнажившихся в прибрежных участках в результате отвода морской воды, с целью очистки Бакинской бухты и улучшения ее экологического состояния.

    Сюда также входит предотвращение сброса сточных вод в водоем, очистка нефтяных пятен и различного мусора с поверхности воды, а также очистка загрязненных нефтью почв в окрестностях.

    Bakı buxtasının təmizlənməsi üçün təxirəsalınmaz Tədbirlər Planı hazırlanacaq

