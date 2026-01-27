В Азербайджане будет разработан план эковосстановления Бакинской бухты
Экология
- 27 января, 2026
- 18:36
В Азербайджане будет разработан комплексный план по улучшению экологической ситуации в Бакинской бухте.
Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании в Кабинете министров, проходившем под руководством премьер-министра Али Асадова.
План будет включать неотложные работы по удалению металлических конструкций, обнажившихся в прибрежных участках в результате отвода морской воды, с целью очистки Бакинской бухты и улучшения ее экологического состояния.
Сюда также входит предотвращение сброса сточных вод в водоем, очистка нефтяных пятен и различного мусора с поверхности воды, а также очистка загрязненных нефтью почв в окрестностях.
