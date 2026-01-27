Европарламент не спешит возвращаться к ратификации торгового соглашения с США - ОБЗОР

Неопределенность вокруг ратификации торгового соглашения ЕС с США сохраняется после того, как Европейский парламент решил его "заморозить" на фоне американских угроз по Гренландии и введения дополнительных тарифов для нескольких стран блока.

Как сообщает европейское бюро Report, только на следующей неделе депутаты планируют обсудить "разморозку".

В комитете по торговле отметили, что в понедельник обсудили вопрос с представителями Европейской комиссии.

Депутаты до возвращения к вопросу о ратификации хотят больше знать о так называемом "рамочном" соглашении по Гренландии, после достижения которого президент США Дональд Трамп согласился отказаться от своих притязаний и ввода новых тарифов.

Бернд Ланге, председатель торгового комитета, сообщил журналистам, что торговое соглашение будет в следующую среду, 4 февраля, обсуждаться в парламентских группах.

"Есть некоторые правильные элементы, но также много неопределенности", - сказал Ланге, имея в виду договоренность по Гренландии.

Пакт по Гренландии, устно согласованный между Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в прошлую среду, предусматривал отказ США от угрозы ввести пошлины до 25% на восемь европейских стран, включая Данию, Германию и Францию.

После пересмотра США своей позиции национальные правительства хотят скорейшего осуществления ратификации. Но некоторые парламентские фракции высказывают сомнения и не торопятся "разморозить" процесс.

Официальное лицо из либеральной группы "Обновление" – третьей фракции в центристской коалиции Урсулы фон дер Ляйен – заявило, что они по-прежнему выступают против "разморозки" соглашения.