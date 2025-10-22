У берегов Измира задержаны 52 мигранта, включая 18 детей
В регионе
- 22 октября, 2025
- 03:50
У берегов турецкого Измира на западе страны в Эгейском море задержаны 52 нелегальных мигранта, в том числе 18 детей.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в Командовании береговой охраны Турции.
Согласно информации, задержанные мигранты были переданы в миграционную службу.
Подозреваемый в незаконном ввозе мигрантов в Турцию был доставлен в жандармерию.
