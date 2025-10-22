Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    У берегов Измира задержаны 52 мигранта, включая 18 детей

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 03:50
    У берегов Измира задержаны 52 мигранта, включая 18 детей

    У берегов турецкого Измира на западе страны в Эгейском море задержаны 52 нелегальных мигранта, в том числе 18 детей.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в Командовании береговой охраны Турции.

    Согласно информации, задержанные мигранты были переданы в миграционную службу.

    Подозреваемый в незаконном ввозе мигрантов в Турцию был доставлен в жандармерию.

    незаконные мигранты Турция
    İzmir sahillərində 18-i uşaq olmaqla 52 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

