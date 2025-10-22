İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    İzmir sahillərində 18-i uşaq olmaqla 52 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

    Region
    • 22 oktyabr, 2025
    • 02:54
    İzmir sahillərində 18-i uşaq olmaqla 52 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

    Türkiyədə İzmirin Çeşmə və Menderes sahillərində 18-i uşaq olmaqla 52 qeyri-qanuni miqrant saxalanılıb.

    "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Sahil Mühafizəsi Komandanlığı məluma yayıb.

    Hər iki əməliyyat nəticəsində saxlanılan miqrantlar immiqrasiya idarəsinə təhvil verilib. Miqrantları Türkiyəyə qanunsuz keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs isə jandarmaya aparılıb.

    Son xəbərlər

    03:20

    KİV: Üç böyük şirkət "SpaceX"ə qarşı birləşə bilər

    İKT
    02:54

    İzmir sahillərində 18-i uşaq olmaqla 52 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

    Region
    02:18

    ABŞ Qəzzada atəşkəsə monitorinq mərkəzi açıb

    Digər ölkələr
    02:13
    Foto

    Dublində miqrantların olduğu hotelin qarşısındakı aksiyalar iğtişaşlara çevrilib

    Digər ölkələr
    01:45

    Tramp iki gün ərzində Putinlə görüşlə bağlı qərar verəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    01:18

    AK Rusiya qazının Serbiyaya nəqlini dayandırmaq niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    00:54

    Çempionlar Liqası: "Barselona" və PSJ qələbə qazanıb, "Qarabağ"ın rəqibi isə uduzub

    Futbol
    00:15

    KİV: Rubio bu həftəsonu İsrailə səfər etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:07

    Erlinq Holann Çempionlar Liqasında vurduğu qolla Ronaldunun rekorduna şərik olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti