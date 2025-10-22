İzmir sahillərində 18-i uşaq olmaqla 52 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb
Region
- 22 oktyabr, 2025
- 02:54
Türkiyədə İzmirin Çeşmə və Menderes sahillərində 18-i uşaq olmaqla 52 qeyri-qanuni miqrant saxalanılıb.
"Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Sahil Mühafizəsi Komandanlığı məluma yayıb.
Hər iki əməliyyat nəticəsində saxlanılan miqrantlar immiqrasiya idarəsinə təhvil verilib. Miqrantları Türkiyəyə qanunsuz keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs isə jandarmaya aparılıb.
