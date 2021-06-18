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У 89,3% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм

У 89,3% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм Почти 90% заражённых COVID в Москве заболели новым индийским штаммом коронавируса, чтобы ему противостоять у человека должно быть вдвое больше антител, чем к Уханьскому вирусу. Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости, об сообщил мэр Москвы Сергей С
В регионе
18 июня 2021 г. 16:39
У 89,3% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм

Почти 90% заражённых COVID в Москве заболели новым индийским штаммом коронавируса, чтобы ему противостоять у человека должно быть вдвое больше антител, чем к Уханьскому вирусу. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

"Последние данные, которые мы получили, 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным … это индийский штамм", — заявил Собянин.

По его словам, новый штамм оказался более агрессивным, быстрее распространяется.

"И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу", — добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada COVID-19-a yoluxanların 89,3%-də Hindistan ştammı aşkar edilib
Версия на английском языке Indian strain detected in 89.3% of those in Moscow who contracted COVID-19

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