Тысячи рабочих Ирана вышли на протест против кадровой политики властей

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Тысячи иранских рабочих вышли на демонстрацию в Тегеране, чтобы выразить протест против кадровой и трудовой политики властей, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Демонстранты собрались перед зданием Профсоюза рабочих Ирана в центре столицы. По мнению протестующих, власти Ирана должны улучшить условия труда для своих граждан и ограничить использование труда мигрантов в исламской республике.

"Нанимать приезжих рабочих - значит лишать работы иранцев", - цитирует агентство France Presse основной лозунг акции протеста.

По данным агентства, в Иране не имеют работы 10% работоспособного населения, в то время как в строительстве и сельском хозяйстве задействовано более миллиона выходцев из Афганистана.