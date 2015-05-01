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    Тысячи рабочих Ирана вышли на протест против кадровой политики властей

    Демонстранты собрались перед зданием Профсоюза рабочих Ирана в центре столицы

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Тысячи иранских рабочих вышли на демонстрацию в Тегеране, чтобы выразить протест против кадровой и трудовой политики властей, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Демонстранты собрались перед зданием Профсоюза рабочих Ирана в центре столицы. По мнению протестующих, власти Ирана должны улучшить условия труда для своих граждан и ограничить использование труда мигрантов в исламской республике.

    "Нанимать приезжих рабочих - значит лишать работы иранцев", - цитирует агентство France Presse основной лозунг акции протеста.

    По данным агентства, в Иране не имеют работы 10% работоспособного населения, в то время как в строительстве и сельском хозяйстве задействовано более миллиона выходцев из Афганистана.

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